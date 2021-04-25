Из запасных – на пьедестал! Огненный прорыв украинской гимнастки

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике украинка Анастасия Бачинская завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне

Снова хорошие новости пришли из Базеля, где проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Мы уже писали, что золотую медаль выиграл Игорь Радивилов. Наш спортсмен стал лучшим в опорном прыжке.

А теперь есть награда и в женских соревнованиях. 17-летняя Анастасия Бачинская выиграла "бронзу" в упражнениях на бревне.

Что интересно, наша спортсменка сначала не попала в финал. Она была лишь запасной. Но после отказа двух участниц Анастасия включилась в борьбу за награды. И весьма успешно.

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Чемпионкой Европы в четвертый раз стала француженка Мелани Де Хесус дос Сантос. Серебряную медаль выиграла олимпийская чемпионка 2016 года Санне Веверс из Нидерландов.

Ранее мы писали, что вундеркинд из Украины уже с медалью на первом взрослом чемпионате Европы. В Базеле 17-летний Илья Ковтун оказался достойной заменой олимпийского чемпиона Олега Верняева, сенсационно взяв "бронзу" в многоборье.