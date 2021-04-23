Начинайте бояться! Вундеркинд из Украины с медалью на первом взрослом чемпионате Европы

На турнире в Базеле Илья Ковтун оказался достойной заменой олимпийского чемпиона Олега Верняева и пропустил вперед только двоих титулованных россиян

Илья Ковтун/Фото basel2021.com

17-летний вундеркинд Илья Ковтун выиграл бронзу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле. Украинский гимнаст сенсационно занял третье место в многоборье. Ранее Ковтун выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы среди юниоров.

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По сумме шести снарядов Ковтун набрал 84,864 балла и уступил лишь титулованным россиянам. Золотую медаль турнира завоевал трехкратный чемпион мира Никита Нагорный (88,032). Серебро досталось призеру Олимпиады-2016 Давиду Белявскому (85,864). Еще один украинец Владимир Костюк с 81,532 баллами занял седьмое место.

Отметим, что для 17-летних Ковтуна и Костюка польский чемпионат Европы – первый старт среди взрослых. В финал многоборья Ковтун попал с 11-м результатом в квалификации, а Владимир – с 21-м, но сумели значительно улучшить свои позиции.

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Отметим, что лидеры сборной Украины Олег Верняев и Петр Пахнюк пропускают чемпионат. Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований международной федерацией.

Ковтун и Игорь Радивилов на выходных выступят в четырех финалах на отдельных снарядах – в субботу Илью ждет финал на коне, а Игоря – на кольцах, а в воскресенье Ковтун выступит в финале на брусьях, а Радивилов прошел в восьмерку финалистов в фирменном опорном прыжке.

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