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Из-за сердца! Кум Месси не приедет в Киев на матч с Динамо

Олег Люлька
31 октября, 17:41
Форвард Барселоны Серхио Агуэро останется в больнице как минимум еще на пару дней для обследования сердца

Агуэро в Киеве не сыграет / Фото: Reuters

Накануне куму Месси Серхио Агуэро стало плохо прямо во время матча с Алавесом (1:1), 33-летний аргентинец схватился за грудь и лег на газон.

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

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После оказания помощи медиков Барселоны Агуэро встал на ноги и сам покинул поле – затем его увезли в больницу, где диагностировали тахикардию (нарушение сердечного ритма).

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Как сообщает Marca, в данный момент аргентинец продолжает находиться в клинике под наблюдением врачей.

В Барселоне не хотят рисковать здоровьем футболиста, поэтому Агуэро останется в больнице еще несколько дней – до тех пор, пока не будет проведено полное обследование его сердца.

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Следовательно, Агуэро, экс-одноклубник Александра Зинченко по МанСити, точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против Динамо, который состоится в Киеве во вторник, 2 ноября.