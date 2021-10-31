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Через серце! Кум Мессі не приїде до Києва на матч із Динамо

Олег Люлька
31 жовтня, 17:41
Форвард Барселони Серхіо Агуеро залишиться у лікарні щонайменше ще на пару днів для обстеження серця

Агуеро в Києві не зіграє / Фото: Reuters

Напередодні куму Мессі Серхіо Агуеро стало зле просто під час матчу з Алавесом (1:1), 33-річний аргентинець схопився за груди і ліг на газон.

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

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Після надання допомоги медиками Барселони Агуеро став на ноги і сам залишив поле – потім його відвезли до лікарні, де діагностували тахікардію (порушення серцевого ритму).

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Як повідомляє Marca, зараз аргентинець продовжує перебувати в клініці під наглядом лікарів.

У Барселоні не хочуть ризикувати здоров'ям футболіста, тому Агуеро залишиться у лікарні ще на кілька днів – доки не буде проведено повне обстеження його серця.

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Відтак Агуеро, ексодноклубник Олександра Зінченка з МанСіті, точно пропустить матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти Динамо, який відбудеться у Києві у вівторок, 2 листопада.