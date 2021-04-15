Из-за голых ног арбитра-женщины трансляцию матча в Иране прервали более 100 раз!

Голые ноги английского арбитра Шан Мэсси возмутили цензоров государственной телекомпании Исламской Республики, и матч Тоттенхэм МЮ в Иране прервали более 100 раз

Государственный телеканал Ирана более сотни раз прекращал прямую трансляцию центрального матча 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:3). А все из-за того, чтобы не показывать голые ноги помощницы главного арбитра встречи.

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Поединок АПЛ обслуживала судейская бригада во главе с Крисом Каваной. А его ассистентами были Адам Нанн и Шан Мэсси, которая работает на матчах чемпионата Англии в качестве лайнсмена или резервного арбитра с 2010 года.

Шан Мэсси-Эллис / Фото: REUTERS

Во время прямой трансляции в момент появления в кадре Мэсси, которая была одета в стандартные для судей шорты и гетры, государственная телекомпания Исламской Республики демонстрировала иранским зрителям пейзажный снимок стадиона Тоттенхэма. Чтобы они не видели голые ноги женщины-арбитра – сообщает Arab News.

Шан Мэсси здоровается с Жозе Моуринью / Фото: Reuters

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Одним из ее последствий стало обязательное ношение женщинами чадры или платка-хиджаба в общественных местах, а также одежды, прикрывающей ноги. Правозащитная организация My Stealthy Freedom, занимающаяся отстаиванием прав женщин в Иране, тут же отреагировали на цензуру в трансляции:

"Цензоров возмутила женщина-арбитр в шортах. Вот они и решили переключаться на виды Лондона каждый раз, как только она появлялась в кадре. Это превратило спортивное событие в насмешку над всеми любителями футбола. А один из комментаторов в конце игры даже пошутил, что надеется на положительную оценку зрителями их географического шоу. Подобное ни в коем случае не должно становиться нормой. Это не наша культура, а идеология репрессивного режима"

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