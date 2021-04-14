Женщина-арбитр, которую тронули за грудь во время матча, вышла замуж за рефери-копа

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб женился на своей давней подруге – немецкой рефери Бибиане Штайнхаус.
49-летний Уэбб и 42-летняя Штайнхаус провели тайное бракосочетание в Ганновере, так как из-за коронавирусных ограничений пара не могла пригласить гостей на церемонию, сообщает Daily Mail.
Читайте также: Свадебный бум в украинском теннисе. Вот и Марта Костюк намекнула
В 2017 году Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в высшем дивизионе чемпионата Германии.
Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира.
Бибиана Штайнхаус / Фото: Instagram.com
Бибиана Штайнхаус / Фото: Reuters
Интересно, что немка Бибиана Штайнхаус, как и англичанин Ховард Уэбб, работает в полиции. А до 16 лет Бибиана была защитницей в женском клубе Бад-Лаутерберг.
Читайте также: Обладательница лучшего бюста украинского футбола выбирает свадебное платье (фото)
В 2010 году игрок Герты Питер Нимайер в матче второй Бундеслиги случайно тронул Бибиану за грудь. Но она не растерялась и перевела неловкую ситуацию в шутку.
Ранее мы писали о свадьбе в спортивном костюме – украинский вратарь Лунин женился в Испании.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк