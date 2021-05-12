Из-за фейла Месси Барселона выбыла из чемпионской гонки: обзор фатальных 3:3 с Леванте

Месси / Фото: Reuters
Барселона сыграла на выезде вничью с Леванте 3:3 и практически прощается с надеждами на чемпионство в Испании.
Каталонцы поплатились за свое пижонство. По ходу встречи они вели в счете – 2:0, 3:2, и всякий раз думали, что дело сделано, за что Леванте и наказал Барселону, сведя поединок в результативную ничью.
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Месси открыл счет в этом матче, забив шикарным ударом боковыми ножницами. Но позже Лионель превратился в антигероя. Ведь именно после ошибки аргентинца, неаккуратно отдавшего пас верхом по направлению к собственной штрафной площадке, Леванте сделал счет 2:2.
Леванте – Барселона – 3:3
Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 – Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64
Барселона: Тер Штеген – Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле – Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба – Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)
Таким образом у Барселоны сохраняются разве что теоретические шансы на чемпионство. Ей нужно, чтобы Атлетико в трех матчах потерял пять очков. Похоже, что теперь уже борьба за титул развернется исключительно между двумя мадридскими клубами.
"Ничья с Леванте фактически ставит крест на чемпионстве для нас. Мы сами виноваты в произошедшем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы нам бороться за титул", – признал полузащитник Барселоны Серджи Бускетс
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Турнирная таблица Примеры
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