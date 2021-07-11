Итальянец Кьеллини установил рекорд в финале Евро-2020

36-летний Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финальных матчей чемпионатов Европы, превзойдя достижение Джанлуиджи Буффона на ЧЕ-2012

Итальянский рекордсмен Джорджо Кьеллини / Фото: Reuters

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, в статусе капитана выведя Италию на финал Евро-2020 против Англии на стадионе "Уэмбли", вошел в историю футбола.

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Центрбек Ювентуса Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы. На момент матча с англичанами ему исполнилось 36 лет и 331 день.

Кьеллини превзошел рекорд своего соотечественника Джанлуиджи Буффона (34 года и 154 дня), который был капитаном сборной Италии в финале Евро-2012 против Испании (0:4) в Киеве.

Отметим, что в прошлом году тренер Италии Роберто Манчини совершил эпический фейл, жертвой которого стал Кьеллини. Наставник "Скуадры Адзурры" ошибочно оставил капитана в запасе на игру против Боснии и Герцеговины, потому что не надел очки, когда утверждал состав.