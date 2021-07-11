Італієць К'єлліні встановив рекорд у фіналі Євро-2020

36-річний Джорджо К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фінальних матчів чемпіонатів Європи, перевершивши досягнення Джанлуїджі Буффона на ЧЄ-2012

Італійський рекордсмен Джорджо К'єлліні / Фото: Reuters

Захисник збірної Італії Джорджо К'єлліні, в статусі капітана вивівши Італію на фінал Євро-2020 проти Англії на стадіоні "Вемблі", увійшов до історії футболу.

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Центрбек Ювентуса К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонатів Європи. На момент матчу з англійцями йому виповнилося 36 років і 331 день.

К'єлліні перевершив рекорд свого співвітчизника Джанлуїджі Буффона (34 роки і 154 дні), який був капітаном збірної Італії у фіналі Євро-2012 проти Іспанії (0:4) в Києві.

Відзначимо, що торік тренер Італії Роберто Манчіні припустився епічного фейлу, жертвою якого став К'єлліні. Наставник "Скуадри Адзурри" помилково залишив капітана в запасі на гру проти Боснії та Герцеговини, тому що не надів окуляри, коли стверджував склад.