Италия всегда била англичан на крупных турнирах, а Пирло даже издевался. Как это было

Родоначальники футбола обыгрывали "Скуадру адзурру" в товарищеских матчах и в отборочных соревнованиях, но в финальных частях четыре раза уступили

Сборная Италия в радости / Фото: Reuters

На одном из самых зрелищных чемпионатов Европы в истории осталось провести всего один поединок. В воскресенье в 22:00 на "Уэмбли" в Лондоне сойдутся сборные Италии и Англии. К слову, финал Евро-2020 будет судить нидерландец Бьорн Кейперс, который ранее обматерил итальянского футболиста.

Для команды Гарета Саутгейта нынешний турнир получился практически домашним. Лишь на четвертьфинал с украинцами она съездила в Рим. Однако на этот раз сборной Англии придется нарушить многолетнее проклятие: в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы она всегда уступала итальянцам.

В 1980-м "Скуадра адзурра" выиграла на групповом этапе Евро, а в 2012-м – в четвертьфинале по пенальти. На "мундиалях" Италия взяла дома "бронзу" в 1990-м, а в 2014-м победила в группе. Причем всегда апеннинцы брали верх с минимальной разницей в счете.

Вспомним, что 24 июня 2012 года сборная Италии после 0:0 в основное время выиграла серию пенальти со счетом 4:2 на забитом НСК "Олимпийский" в Киеве. А легендарный Андреа Пирло позволил себе поиздеваться над Джо Хартом "паненкой".

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Всего же соперники встречались 27 раз: 10 побед добыла Италия, 8 – Англия, еще 9 матчей завершились ничьими. За последние 45 лет больше трех мячей на двоих команды не забивали.

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