Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала

Подопечные Роберто Манчини держали свои ворота на замке на протяжении почти 13 матчей, а Федерико Кьеза забил за сборную через 25 лет после отца

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Reuters

В субботу вечером прошли первые два матча 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии обыграла Австрию в дополнительное время со счетом 2:1. При этом статистики зафиксировали несколько примечательных фактов.

Гол австрийца Саши Калайджича прервал "сухую" серию итальянской команды, которая длилась с октября прошлого года и насчитывала 1168 минут. Это новый рекорд "Скуадры адзурры".

Предыдущее достижение принадлежало знаменитому Вальтеру Дзенге, который в 1989-1990 годах держал ворота на замке 981 минуту.

Форвард Федерико Кьеза забил мяч за сборную через 25 лет и 12 дней после гола своего отца.

Сборная Италии на чемпионатах Европы восьмой раз сыграла в дополнительное время. Это рекордный показатель для национальных команд континента.

Всего второй раз в истории ЧЕ в дополнительное время было забито три мяча. Ранее подобным в 1984 году отличились Франция и Португалия.

Накануне Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы.

Полузащитник Марко Верратти создал 9 голевых шансов для партнеров – второй показатель на турнире. Хотя сыграл всего 135 минут – полтора матча.

Смотрите обзор матча Италия – Австрия: