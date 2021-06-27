Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Reuters
В субботу вечером прошли первые два матча 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии обыграла Австрию в дополнительное время со счетом 2:1. При этом статистики зафиксировали несколько примечательных фактов.
Гол австрийца Саши Калайджича прервал "сухую" серию итальянской команды, которая длилась с октября прошлого года и насчитывала 1168 минут. Это новый рекорд "Скуадры адзурры".
Предыдущее достижение принадлежало знаменитому Вальтеру Дзенге, который в 1989-1990 годах держал ворота на замке 981 минуту.
Форвард Федерико Кьеза забил мяч за сборную через 25 лет и 12 дней после гола своего отца.
Сборная Италии на чемпионатах Европы восьмой раз сыграла в дополнительное время. Это рекордный показатель для национальных команд континента.
Всего второй раз в истории ЧЕ в дополнительное время было забито три мяча. Ранее подобным в 1984 году отличились Франция и Португалия.
Накануне Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы.
Полузащитник Марко Верратти создал 9 голевых шансов для партнеров – второй показатель на турнире. Хотя сыграл всего 135 минут – полтора матча.
Смотрите обзор матча Италия – Австрия:
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