Италия – Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния итальянской и швейцарской сборных в Риме в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье / Фото: Reuters

В среду, 16 июня, в Риме проходит матч второго тура чемпионата Европы в группе "А". Италия принимает на "Стадио Олимпико" Швейцарию. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

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Ситуация в группе "А". Итальянцам пришлось попотеть, но матч открытия в Риме в итоге принес им крупную победу 3:0. После автогола Мериха Демирала ворота турок поразили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, что позволило "Скуадре Адзурре" одержать девятую сухую победу подряд. Лишь раз в истории Италии удалось выиграть десять матчей кряду, и повторить это достижение команда Роберто Манчини постарается в поединке против Швейцарии, позиции которой выглядят менее убедительно.

В первом туре швейцарцы поделили очки с Уэльсом 1:1, хотя открыли счет и доминировали большую часть игры. Швейцарская команда выиграла лишь два из 14 матчей в финальных стадиях Евро, правда, и потерпела лишь одно поражение в последних 15 матчах чемпионата Европы, включая квалификацию.

Смотрите, как Италия в первом туре обыграла Турцию 3:0

Смотрите, как Швейцария в первом туре сыграла 1:1 с Уэльсом

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателли; Берарди, Иммобиле, Инсинье

Швейцария: Зоммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Сеферович

Тренировка Швейцарии перед игрой

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Аналитики FAVBET называют фаворитами матча итальянцев. На их победу установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.80, на победу швейцарцев – 6.40. Наиболее вероятными букмекеры называют счета 1:0 и 2:0 в пользу Италии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

В прямом эфире матч Италия – Швейцария в среду, 16 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также в прямой трансляции этот поединок доступен на платформе OLL.TV.