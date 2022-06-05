4 июня 16:00
Армения 1
Ирландия 0
4 июня 19:00
Венгрия 1
Англия 0
4 июня 21:45
Италия 1
Германия 1
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Италия подписала мир с Германией: все результаты матчей Лиги наций

Сергей Шаховец
5 июня, 00:23
В Европе состоялись поединки Лиги наций. В дивизионе А сыграли свой матч Италия и Германия, а в Лиге В соперники сборной Украины

Матч сборных Италии и Германии не определил победителя / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сборная Украина готовится к решающему матчу за место на ЧМ-2022 в Катаре, а в Европе продолжаются матчи Лиги наций.

В субботу состоялись семь поединков. Особый интерес вызвали матчи дивизиона А, а также поединки соперников "сине-желтых".

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В центральном матче дня встречались сборные Италии и Германии. После разгромного поражения в Финалиссиме от Агентины (0:3), "скуадра адзурра" хотела реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Несмотря на тотальное преимущество немецкой команды, первыми открыли счет подопечные Роберто Манчини. Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини головой отправил мяч в сетку ворот Нойера.

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Но всего через три минуты опорный хав Германии Йозуа Киммих восстановил паритет в матче. В итоге ничья – 1:1.

А воспользовались результатом этого матча венгры, которые сенсационно победили Англию 1:0 и возглавили группу.

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Лига наций A

Венгрия – Англия – 1:0

Гол: Собослаи, 66 (пен).

Италия – Германия – 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.

В дивизионе В встречались соперники сборной Украины Армения и Ирландия. И в этом матче не обошлось без неожиданности. Армяне сумели минимально обыграть ирландцев благодаря голу Сперцяна.

Лига наций B

Армения – Ирландия – 1:0

Гол: Сперцян, 74.

Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Пукки, 45+1 (пен) – Превляк, 90+3.

Черногория – Румыния – 2:0

Голы: Мугоша, 66, Вукчевич, 87.

Лига наций C

Литва – Люксембург – 0:2

Голы: Синани, 44, 78.

Турция – Фарерские острова – 4:0

Голы: Ундер, 37, Дервишоглу, 47, Дурсун, 82, Демираль, 85.