Италия обыграет Турцию в сухую: прогнозы на стартовый матч Евро-2020

Роберто Манчини, сборная Италии / Фото: Reuters

В пятницу вечером на римском Олимпийском стадионе откроется чемпионат Европы. Мы уже запустили онлайн Турция – Италия. В первый день турнира запланирован только один матч, который начнется в 22:00.

Фаворитом встречи считаются итальянцы. Букмекеры дают на них коэффициент около 1.50, на турецкую сборную – 9.10, на ничью – 4.20. Во встрече ожидается 2-3 гола, а самые вероятные счета – 0:1 (коэф. – 5.10) и 0:2 (коэф. – 5.60).

Напомним, где и во сколько смотреть церемонию открытия Евро-2020 и первый матч Турция – Италия.

Дуэль в Риме будет судить Данни Маккели из Нидерландов. Вероятность того, что он кого-то удалит – невысока (коэф. – 4.55), а вот на назначение 11-метрового она ниже (коэф. – 2.80). Интересно, что букмекеры считают, что соперники нарушат правила 27 раз.

Реклама

Смотрите, как команда Турции не смогла обыграть Гвинею в товарищеском матче:

Также в группе А выступают команды Уэльса и Швейцарии. Они сразятся в Баку в субботу.

Вашему вниманию календарь всех матчей Евро-2020. Сборная Украины стартует в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме поединком с Нидерландами.