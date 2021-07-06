Италия – Испания: прогноз комментатора на матч 1/2 финала Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов предполагает, что соперникам не хватит 90 минут для определения победителя, а в дополнительное время сильнее окажутся итальянцы

Фанаты Италии в предвкушении победы / Фото: Reuters

Во вторник, 6 июля, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится первый полуфинал Евро-2020. Онлайн Италия – Испания доступен на нашем сайте. Начало матча – в 22:00. Вашему вниманию – прогноз на этот поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Италия – Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Еще один матч на этом Евро, равносильный финалу по своей афише. Но пройдет в шаге от игры за трофей. Для сборной Италии это пятый полуфинал, и только однажды она не прошла дальше. Правда, ее единственный континентальный титул пришелся на далекий 1968 год.

На этом турнире итальянцы набрали 100% очков в группе, обыграв Турцию, Уэльс и Швейцарию с общим счетом 7:0. А в плей-офф сначала разобрались с австрийцами в овертайме (2:1), затем с бельгийцами (2:1). Лучшего бомбардира у "Скуадры адзурры" нет, но сразу четверо футболистов забили по два гола – Иммобиле, Инсинье, Локателли и Пессина. На предыдущей стадии они потеряли одного из лучших игроков турнира Леонардо Спинаццолу, травмировавшего ахилл. Он уже перенес операцию и пропустит несколько месяцев, а команда обещает порадовать его своей игрой и результатом. Заменить Спину на левом фланге предстоит Эмерсону.

Испания набирала форму постепенно. В групповом раунде она расписала ничьи со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), затем уничтожила сборную Словакии (5:0) и вышла в плей-офф со второго места. Затем "фурия роха" испытала немало трудностей, но героически их преодолела. Сначала она упустила победу над Хорватией 3:1 в основное время, позволила сопернику сравнять счет, но в овертайме победили испанцы (5:3). Потом они не воспользовались численным преимуществом во встрече со Швейцарией (1:1), но оказались сильнее в серии пенальти. Так что, по сравнению с Италией, команда Луиса Энрике провела на 30 минут больше. У нее под вопросом участие Сарабии, остальные готовы. Хотя тренерский штаб регулярно прибегает к ротации, поэтому интересно, кто сыграет с первых минут.

В истории противостояний этих сборных было 33 встречи. 12 побед за испанцами (и самая значимая в киевском финале Евро-2012 со счетом 4:0), 9 побед итальянцев и 12 ничьих.

По играм на этом турнире Италия выглядит предпочтительнее, хотя сборная Испании постоянно добавляет и удивляет. Не исключаю, что командам снова не хватит 90 минут игры, то есть основное время завершится ничьей. Думаю, забьют обе команды. А путевку в финал, скорее всего, получит "Скуадра адзурра" – 2:1 или 3:2.

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Фаворитом матча называют Италию и аналитики FAVBET. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.

Смотрите, как на пути в полуфинал Евро Италия обыграла Бельгию 2:1

А вот как Испания на предыдущей стадии плей-офф в серии пенальти одолела Швейцарию