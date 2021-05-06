История одной фотографии. Три миллиона долларов за кусок уха

Уже в этом месяце Майк Тайсон и Эвандер Холифилд должны были провести показательный бой. "Только в этот раз драться, а не кусаться!" – ставил условие Эвандер. Он знал, о чем говорил.
28 июня 1997 года в Лас-Вегасе состоялся один из самых скандальных поединков в истории бокса. Реванш между Тайсоном и Холифилдом завершился дисквалификацией "Железного Майка". Он попросту откусил сопернику часть уха.
В эпоху без глобального интернета и видеосервисов фотография укуса была одной из самых популярных во всех СМИ.
Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа. Потом он оправдывался за свой поступок тем, что Холифилд наносил запрещенные удары головой и по затылку.
И кстати, в мае боя Тайсон – Холифилд не будет. Боксеры так и не договорились.
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