История одной фотографии. Без обуви на олимпийском подиуме – что произошло в Мехико-1968

Жест Black Power продемонстрировали американские легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос во время церемонии награждения на Олимпиаде-1968

/ Фото: Getty Images

Они ступили на пьедестал, сняли обувь и подняли вверх сжатые кулаки в черных перчатках.

Эту фотографию видели все, мало-мальски интересующиеся олимпийским движением. На Играх-1968 в Мехико Томми Смит выиграл "золото" в беге на 200 метров. Его соотечественник Джон Карлос завоевал "бронзу".

На подиуме во время исполнения гимна США Смит и Карлос сняли обувь (знак солидарности с бедняками в Штатах), опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках. Так они протестовали против расизма в США.

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Президент МОК американец Эйвери Брэндедж, который не возражал против нацистских приветствий в Берлине-1936, заявил, что Игры – не место для политических лозунгов и приказал НОК США исключить Смита и Карлоса из команды. На отказ американского НОК последовал ультиматум от Брэндеджа: или Смит и Карлос покидают Мехико или дисквалификации подвергнется вся сборная США.

В итоге, оба спортсмена покинули Олимпийские игры. Томми и Джон оставили легкую атлетику и начали карьеру в американском футболе. В 2016 году ветераны получили официальные извинения за дискриминацию от Олимпийского комитета США, а их жесту Black Power был установлен памятник.

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