История любви по-одесски: мама чемпионки запрещала общаться с будущим женихом

Титулованная каратистка и будущая участница Олимпийских игр-2020 Анжелика Терлюга рассказала, как познакомилась с Владимиром Зарецким 16 лет назад

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

В середине апреля стало известно, что красотка-каратистка Анжелика Терлюга выходит замуж. Избранником одесской спортсменки стал Владимир Зарецкий – тренер и мастер спорта международного класса по карате. А теперь в своем Instagram Анжелика решила рассказать историю их знакомства.

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Оказалось, что влюбленные познакомились примерно 16 лет назад на соревнованиях в Донецке:

"Мне было 13 лет, ему 15. На этом турнире ко мне "прилипла" очень смешная, милая, маленькая девочка, которая ходила со мной везде и рассказывала кучу разных историй. А потом нам на встречу шли три парня, и она сказала: "О, смотри, вот это мой брат Вова!". И мы познакомились. Он запомнил меня в моем фиолетовом спортивном костюме и вспоминает до сих пор. Всю дорогу обратно в поезде мы играли в карты, общались и обменялись домашними номерами"

"У нас не было мобильных телефонов, и мы созванивались по домашнему после школы. Он мне рассказывал смешные истории про учебу с волейболистками в одном классе. Почему-то именно это я запомнила из наших разговоров. А потом это все достало мою маму: она разозлилась, что я после школы, не сижу и не делаю уроки перед тренировкой, а ржу в телефон. И мне поставили запрет. В следующий раз мы встретимся на фотосессии Одесской федерации каратэ спустя полгода..."

Анжелика выступает в весовой категории до 55 кг. Является трехкратной победительницей чемпионата Европы по карате. Также украинка неоднократно побеждала на престижных международных соревнованиях, а еще впервые в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию и летом будет бороться за медали на Олимпиаде в Токио.

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