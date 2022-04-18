Испанский форвард Динамо приютил беженцев из Украины

Фран Соль помог украинцам в трудное время / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Военная агрессия Российской Федерации вынудила миллионы украинцев покинуть свое жилье и выехать из страны. Люди спорта во всем мире не остались в стороне от их несчастья и принимают у себя беженцев из Украины.

Арендованный у Динамо форвард Эйбара Фран Соль также присоединился к этой благородной миссии и предоставил свой дом для украинцев.

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"Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!" – написал испанец на украинском языке в Twitter.

Напомним, что Соль перешел в Динамо зимой 2019 года из нидерландского Виллема II за 3,5 миллиона евро, однако завоевать место в стартовом составе ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень реализации.

Сейчас футболист выступает в аренде за клуб Сегунды Эйбар. В нынешнем сезоне Соль сыграл 25 матчей и забил три гола.

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Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Ранее мы сообщали, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял у себя в Лондоне несколько семей из Украины.