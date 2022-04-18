Іспанський форвард Динамо дав притулок біженцям з України

Фран Соль допоміг українцям у скрутний час / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Військова агресія Російської Федерації змусила мільйони українців залишити своє житло та виїхати з країни. Люди спорту у всьому світі не залишилися осторонь їхнього нещастя і приймають у себе біженців з України.

Орендований у Динамо форвард Ейбара Фран Соль також приєднався до цієї благородної місії та надав свій будинок для українців.

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"Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні!" – написав іспанець українською мовою у Twitter.

Нагадаємо, що Соль перейшов до Динамо взимку 2019 року з нідерландського Віллема II за 3,5 мільйона євро, однак завоювати місце у стартовому складі йому спочатку завадила травма, а потім низький рівень реалізації.

Наразі футболіст виступає в оренді за клуб Сегунди Ейбар. Цього сезону Соль зіграв 25 матчів і забив три голи.

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Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Раніше ми повідомляли, що екстренер збірної України Андрій Шевченко прийняв у себе в Лондоні кілька сімей з України.