Испания предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020

Из-за пандемии коронавируса Бильбао не может гарантировать матчи со зрителями, поэтому испанские власти предложили альтернативный вариант – Севилью

Федерация футбола Испании предложила Севилью в качестве потенциальной замены для проведения матчей Евро-2020 в случае, если УЕФА забанит Бильбао. Ранее мэр Мюнхена не смог гарантировать, что в его городе на поединки Евро-2020 будут допущены болельщики.

Как сообщает The Associated Press, испанские футбольные чиновники предложили использовать Олимпийский стадион в Севилье, который вмещает 60 тысяч человек. Ранее стало известно, что ситуация с пандемией коронавируса остается в Бильбао на таком уровне, который делает невозможным присутствие болельщиков на трибунах во время игр Евро-2020.

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Напомним, что Евро-2020 должно было пройти прошлым летом, но турнир перенесли на год з-за пандемии коронавируса. Матчи запланированы в 12 городах — Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы наша сборная стартует в Амстердаме встречей с Нидерландами 13 июня. Уже известно, что украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина.