Испания – Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите за ходом субботнего поединка чемпионата Европы в группе Е между испанцами и поляками в онлайн-режиме – видео, фото и комментарии матча

Испания vs Польша на Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 19 июня, в Севилье проходит матч второго тура Евро-2020 в группе Е Испания – Польша. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями. Испания – Польша: где смотреть матч Евро-2020

ИСПАНИЯ – ПОЛЬША

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Полякам с лучшим футболистом мира-2020 Робертом Левандовски сегодня нужно, как минимум, очко, но позволит ли взять его Испания, большой вопрос. Хотя обе команды сейчас, мягко говоря, не идеальны.

Напомним, в первом туре Испания сыграла вничью со Швецией 0:0.

Тогда как Польша вообще уступила Словакии 1:2.

Отметим, что накануне во втором туре в группе Е Швеция обыграла Словакию 1:0 и практически гарантировала себе путевку в 1/8 Евро.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон; Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба; Льоренте, Бускетс/Родри, Педри; Жерар Морено, Мората, Ольмо

Польша: Щенсны; Берешиньски, Глик, Беднарек; Южвяк, Модер, Линетты, Рыбус; Клих, Зелиньски; Левандовски

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия: "Должный настрой и голы – это ответственность каждого из нас. Мы все обороняемся, мы все атакуем. Критика в адрес Мораты? Людям следует уважать ту работу, которую он проделывает в нападении. Это очень яркий футболист. Статистика подтверждает мое утверждение: матчи, голы..."

Защитник сборной Польши Ян Беднарек: "Мы знаем, как играть, чтобы победить. Если кому-то это непонятно, ему лучше остаться в тренировочном лагере в Сопоте. У нас огромное желание показать, что еще не все потеряно. Верю, что нас ждет большой прорыв".

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски: "Мы отлично работаем на тренировках. Нам просто не хватает искры, чтобы показать то же самое в матчах. Надеюсь, что в конце концов мы преодолеем это и покажем то же качество в поединках".

ИСПАНИЯ – ПОЛЬША: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET называют Испанию большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 4.65, на победу Польши – 10.00. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу испанцев.

ИСПАНИЯ – ПОЛЬША: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Испания – Польша в субботу, 19 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.