Испания – Польша: где и когда смотреть матч Евро-2020

Поединок второго тура чемпионата Европы между испанцами и поляками начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч покажут на ТВ и в интернете – список трансляций

Луис Энрике и его сборная Испании / Фото: Reuters

В субботу, 19 июня, в Севилье состоится матч второго тура Евро-2020 в группе Е. Испания принимает Польшу. Поединок разочарований стартового тура начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Испания – Польша доступен на нашем сайте.

ИСПАНИЯ – ПОЛЬША: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Испания – Польша в субботу, 19 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Испания vs Польша на Евро-2020 / Фото: Reuters

Аналитики FAVBET называют Испанию большим фаворитом этого матча. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 4.65, на победу Польши – 10.00. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу испанцев.

Отметим, что после стартового тура Евро-2020 в Испании спорят, стоит ли выпускать Альваро Морату с первых минут. В последнее время он довольно небрежно обращается с выпавшими на его долю голевыми моментами. Однако коуч испанской сборной Луис Энрике дал понять, что его поддержки форвард Ювентуса не лишился.

"Альваро в хорошей форме и уверен в себе. На этой неделе мне не нужно было ни о чем с ним беседовать. Против Швеции он сыграл очень прилично, а затем усердно работал на тренировках. Мората полностью здоров, и очень здорово, что с нами его улыбка и позитивный настрой", – заявил Луис Энрике

Однако не меньше критики после стартового тура досталось и форварду поляков, лучшему футболисту мира-2020 Роберту Левандовски. Нападающий пообещал, что сегодня достаточно искры, и Польша покажет, как круто она может играть.

Напомним, в первом туре Испания сыграла вничью со Швецией 0:0.

Тогда как Польша вообще уступила Словакии 1:2.