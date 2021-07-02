Испания по пенальти драматически переиграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2020

Фавориты смогли-таки пробиться в полуфинал, играя более 40 минут в большинстве. В первом тайме 10-й раз на турнире мяч отправили в свои ворота

Испания - Швейцария / Фото: Reuters

После очередных двух дней паузы на Евро-2020 возобновились баталии плей-офф. Первый четвертьфинал прошел в Санкт-Петербурге – это был последний матч для российского города. На нашем сайте шел онлайн Швейцария – Испания.

Команды взяли с места в карьер, и уже на 8-й минуте мяч влетел в ворота Яна Зоммера. После удара Жорди Альбы неудачно ногу подставил Денис Закария и оформил 10-й автогол на нынешнем ЧЕ. Это больше, чем за все предыдущие 15 континентальных турниров в сумме!

Было много борьбы, испанцы ожидаемо больше владели мячом, но до ударов дело доходило нечасто. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

А в середине второго тайма, на 68-й минуте, Швейцария нашла свой шанс. Эмерик Ляпорт и Пау Торрес умудрились после рикошетов подарить мяч Ремо Фройлеру. Тот выложил его в центр штрафной на Джердана Шакири, и хавбек Ливерпуля удачно пробил под Унаем Симоном – 1:1.

Правда, вскоре Фройлер получил красную карточку: одноклубник Малиновского въехал в ногу Жерару Морено и покинул поле.

После этого швейцарцы ушли практически в глухую оборону. Тем не менее, испанцы так и не смогли огорчить Зоммера и его партнеров ни в основное, ни в дополнительное время. Второй раз подряд наши бывшие соперники по Лиге наций взялись бить серию пенальти.

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И тут началось! Бускетс ударил в штангу, а Родри проиграл дуэль Зоммеру. Но швейцарцы Шер и Аканджи не смогли переиграть Симона, а Варгас пробил выше! В итоге решающий удар нанес Микель Оярсабаль – и "Фурия роха" выиграла в "лотерее" со счетом 3:1. Ранее мячи в сетку отправляли Дани Ольмо и Жерар Морено у победителей, Марио Гавранович – у побежденных.

Вашему вниманию восемь автоголов группового этапа Евро-2020.

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