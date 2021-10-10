10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Испания – Франция: онлайн финала Лиги наций

Александр Трикиша
10 октября, 12:30
В воскресенье, 10 октября, состоится финал Лиги наций: сборная Испании встретится с командой Франции. Следите за поединком с помощью нашей онлайн-трансляции

Французы рвутся к победе в Лиге наций / Фото: Reuters

Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В нашем онлайне будут доступны видео голов и обзор матча в режиме live.

ОНЛАЙН ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

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ПУТЬ К ФИНАЛУ

Испания выиграла квартет с Германией, Швейцарией и Украиной, а Франция стала первой в группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

Далее в полуфинале Испания одолела чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:1, прервав их феноменальную серию без поражений.

Франция в полуфинале оказалась сильнее Бельгии – 3:2. При этом после первого тайма чемпионы мира проигрывали в два мяча, но смогли переломить ход поединка после перерыва.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Испания и Франция проведут между собой 42-й матч в истории. 17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей. Кстати, самым результативным поединком стала победа Испании в далеком 1929 году со счетом 8:1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике: Наш план – оброняться за счет контроля мяча и забить. Мы хотим играть с мячом, потому что на поле он только один, и если он у нас есть, это увеличивает наши шансы. Мы хотим играть как можно дальше от наших ворот. Нам нужно придерживаться того, что у нас получается лучше всего, улучшать другие вещи и хорошо прессинговать, когда мяч будет у соперника. Мы должны создать проблемы для Франции.

Дидье Дешам: "Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей".

Тренировка сборной Франции перед матчем:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

  • Победа Испании – 32%
  • Ничья – 30%
  • Победа Франции – 38%

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