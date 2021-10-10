10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Іспанія – Франція: онлайн фіналу Ліги націй

Олександр Трикіша
10 жовтня, 12:30
У неділю, 10 жовтня, відбудеться фінал Ліги націй: збірна Іспанії зустрінеться з командою Франції. Слідкуйте за поєдинком за допомогою нашої онлайн-трансляції

Французи рвуться до перемоги в Лізі націй / Фото: Reuters

Матч пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і почнеться о 21:45 за київським часом. У нашому онлайні буде доступне відео голів та огляд матчу у режимі live.

ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – ФРАНЦІЯ

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

Іспанія виграла квартет з Німеччиною, Швейцарією та Україною, а Франція стала першою в групі з Португалією, Хорватією і Швецією.

Далі у півфіналі Іспанія здолала чемпіонів Європи італійців з рахунком 2:1, перервавши їх феноменальну серію без поразок.

Франція у півфіналі виявилася сильнішою за Бельгію – 3:2. При цьому після першого тайму чемпіони світу програвали в два м'ячі, але змогли переломити хід поєдинку після перерви.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Іспанія і Франція проведуть між собою 42-й матч в історії. 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю. До речі, найрезультативнішим поєдинком стала перемога Іспанії в далекому 1929 році з рахунком 8:1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке: Наш план – обронятися за рахунок контролю м'яча і забити. Ми хочемо грати з м'ячем, тому що на полі він тільки один, і якщо він у нас є, це збільшує наші шанси. Ми хочемо грати якомога далі від наших воріт. Нам потрібно дотримуватися того, що у нас виходить найкраще, покращувати інші речі і добре пресингувати, коли м'яч буде у суперника. Ми повинні створити проблеми для Франції.

Дідьє Дешам: "Іспанці продовжують демонструвати високий рівень гри. У нас більше досвіду, але це не дає нам жодних гарантій. Нам знадобляться всі необхідні інгредієнти, щоб вийти на поле і забрати трофей".

Тренування збірної Франції перед матчем:

ПРОГНОЗ Букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.

У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:

  • Перемога Іспанії – 32%
  • Нічия – 30%
  • Перемога Франції – 38%

Реклама