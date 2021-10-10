Іспанія – Франція: онлайн фіналу Ліги націй

Французи рвуться до перемоги в Лізі націй / Фото: Reuters

Матч пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і почнеться о 21:45 за київським часом. У нашому онлайні буде доступне відео голів та огляд матчу у режимі live.

ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – ФРАНЦІЯ

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

Іспанія виграла квартет з Німеччиною, Швейцарією та Україною, а Франція стала першою в групі з Португалією, Хорватією і Швецією.

Далі у півфіналі Іспанія здолала чемпіонів Європи італійців з рахунком 2:1, перервавши їх феноменальну серію без поразок.

Франція у півфіналі виявилася сильнішою за Бельгію – 3:2. При цьому після першого тайму чемпіони світу програвали в два м'ячі, але змогли переломити хід поєдинку після перерви.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Іспанія і Франція проведуть між собою 42-й матч в історії. 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю. До речі, найрезультативнішим поєдинком стала перемога Іспанії в далекому 1929 році з рахунком 8:1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке: Наш план – обронятися за рахунок контролю м'яча і забити. Ми хочемо грати з м'ячем, тому що на полі він тільки один, і якщо він у нас є, це збільшує наші шанси. Ми хочемо грати якомога далі від наших воріт. Нам потрібно дотримуватися того, що у нас виходить найкраще, покращувати інші речі і добре пресингувати, коли м'яч буде у суперника. Ми повинні створити проблеми для Франції.

Дідьє Дешам: "Іспанці продовжують демонструвати високий рівень гри. У нас більше досвіду, але це не дає нам жодних гарантій. Нам знадобляться всі необхідні інгредієнти, щоб вийти на поле і забрати трофей".

Тренування збірної Франції перед матчем:

ПРОГНОЗ Букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.

У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна: