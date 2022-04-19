Интер – Милан: где смотреть матч Кубка Италии

Миланское дерби / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня в миланском дерби станет известен первый финалист Кубка Италии. В ответном поединке 1/2 финала встретятся Интер и Милан.
Первая встреча этих команд завершилась без голов – 0:0.
Во сколько матч. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть. В прямом эфире матч Интер – Милан будет показан на телеканале "Футбол 1".
Игру также можно посмотреть в приложении OLL.TV.
Кто фаворит. В букмекерских конторах расклады в пользу хозяев поля.
Котировки на матч:
- Победа Интера – 2.12
- Ничья – 3.35
- Победа Милана – 3.80
Выход в финал:
- Интер – 1.88
- Милан – 1.98
Что дальше. Победитель сыграет с лучшей командой в противостоянии Ювентус – Фиорентина (20 апреля, первый матч – 1:0).
Сегодня состоится еще один интересный поединок: онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед уже идет на нашем сайте.