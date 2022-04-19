19 апреля 17:00
Фенербахче --
Шахтер --
19 апреля 22:00
Интер --
Милан --
19 апреля 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 апреля 21:30
Клуж --
Динамо --
26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
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Интер – Милан: где смотреть матч Кубка Италии

Любомир Луканюк
19 апреля, 13:41
Список трансляций второго полуфинального матча Кубка Италии в Интернете и на телевидении

Миланское дерби / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в миланском дерби станет известен первый финалист Кубка Италии. В ответном поединке 1/2 финала встретятся Интер и Милан.

Первая встреча этих команд завершилась без голов – 0:0.

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Во сколько матч. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч Интер – Милан будет показан на телеканале "Футбол 1".

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Игру также можно посмотреть в приложении OLL.TV.

Кто фаворит. В букмекерских конторах расклады в пользу хозяев поля.

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Котировки на матч:

  • Победа Интера – 2.12
  • Ничья – 3.35
  • Победа Милана – 3.80

Выход в финал:

  • Интер – 1.88
  • Милан – 1.98

Что дальше. Победитель сыграет с лучшей командой в противостоянии Ювентус – Фиорентина (20 апреля, первый матч – 1:0).

Сегодня состоится еще один интересный поединок: онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед уже идет на нашем сайте.