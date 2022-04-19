19 квітня 17:00
Фенербахче --
Шахтар --
19 квітня 22:00
Інтер --
Мілан --
19 квітня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 квітня 21:30
Клуж --
Динамо --
26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
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Інтер – Мілан: де дивитись матч Кубка Італії

Любомир Луканюк
19 квітня, 13:41
Список трансляцій другого півфінального матчу Кубка Італії в Інтернеті та на телебаченні

Міланське дербі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у міланському дербі стане відомим перший фіналіст Кубка Італії. У поєдинку у відповідь 1/2 фіналу зустрінуться Інтер та Мілан.

Перша зустріч цих команд завершилася без голів – 0:0.

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О котрій матч. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч Інтер – Мілан буде показано на телеканалі "Футбол 1".

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Гра також можна переглянути в додатку OLL.TV.

Хто фаворит. У букмекерських конторах розклад на користь господарів поля.

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Котирування на матч:

  • Перемога Інтера – 2.12
  • Нічия – 3.35
  • Перемога Мілана – 3.80

Вихід у фінал:

  • Інтер – 1.88
  • Мілан – 1.98

Що далі. Переможець зіграє з найкращою командою у протистоянні Ювентус – Фіорентина (20 квітня, перший матч – 1:0).

Сьогодні відбудеться ще один цікавий поєдинок: онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед вже йде на нашому сайті.