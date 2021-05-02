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Интер &ndash; досрочный чемпион Италии благодаря осечке команды Малиновского

2 мая, 18:29

Олег Люлька

Это девятнадцатый чемпионский титул миланского клуба и первый с 2010 года. Напомним, из еврокубков нынешнего сезона футболистов Интера выбил Шахтер

Интер - чемпион Италии-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Миланский Интер, который из еврокубков еще в конце прошлого года был выбит Шахтером, досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.

Команда тренера Антонио Конте выиграла турнир после того, как в воскресенье, 2 мая, Аталанта Малиновского сыграла вничью с Сассуоло 1:1.

После этого результата преследователи "нерадзурри" за четыре тура до завершения сезона потеряли даже математические шансы на чемпионство.

Сейчас у Интера 82 очка, у Аталанты и Милана – по 69.

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Отметим, что миланский клуб завоевал чемпионский трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10. Он стал 19-м в истории Интера.

Интересно, что недавно Интер представил новую клубную эмблему, убрав с нее золото.

Смотрите, как Интер накануне обыграл Кротоне

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