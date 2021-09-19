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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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"Инсульт. Одна операция, вторая... Слезы наворачиваются": жена защитника Шахтера дала волю эмоциям

Андрей Трофимов
19 сентября, 20:32
Накануне защитник "горняков" и сборной Украины Валерий Бондарь сыграл первый матч после тяжелой травмы, и его супруга Даша Савина излила душу в соцсетях

Даша Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

В матче Шахтера с Мариуполем 5:0 состоялось знаковое для Валерия Бондаря событие. Бывший капитан молодежной сборной страны, ставшей чемпионом мира-2019, вернулся на поле после непростого повреждения – из-за разрыва боковой связки коленного сустава Валерий не играл с апреля.

Супруга Бондаря, модель и журналистка Даша Савина, не сдержалась и рассказала подписчикам в Instagram, что она перенесла за это время. Оказалось, что одно на другое наложились сразу несколько испытаний в жизни молодоженов – не только травма футболиста.

"Пишу этот текст, и аж слезы наворачиваются. Признаюсь честно, начиная с апреля было очень нелегко. Сначала переезд, потом наша собака Джерри умудрилась лапу сломать, оперировали ее, следом любимый получил серьезную травму, при которой необходимо было оперативное вмешательство; далее у моей прабабушки случился инсульт, потом еще и мамочка со своим моментом и тоже операцией. И все это было одно за другим... Понятное дело, что рассказывать все это я абсолютно не видела смысла и не хотела, ведь люди все равно будут пытаться найти в чем-то подвох, корысть, хайп. К сожалению, в таком мире мы сейчас живем. Но это все уже позади, и для чего-то оно было дано!"

"Как сейчас помню 25 апреля, когда увидела на экране тебя на носилках, недолго думая сорвалась в Александрию, но благо, что меня остановили. И я, взяв себя в руки, ждала тебя дома с вкусным ужином, как ни в чем не бывало. Я понимала, что слезами и нервами не поможешь, поэтому с улыбкой на лице встречала тебя (хоть иногда было совсем и не до улыбок...) кормила, обогревала и с первого же дня мы настроились на восстановление! Дальше полетели в Рим на операцию, я ни на минуту не покидала тебя, веселила и помогала. Даже когда мне пару раз пытались намекнуть, чтобы я не жила в палате с тобой, я и слушать не стала, сделала вид, что ничего не понимаю!"

"Ведь знала, что мы должны быть рядом! Ну, а дальше ездили на тренировки, вкусно кушали, смотрели фильмы, играли в разные игры, наслаждались друг другом, потихоньку начинали восстанавливаться, ходить, но самое главное, что каждый день мы были вместе, улыбались друг другу и знали, что впереди нас ждет много всего очень интересного! Работа и планы действительно были отставлены на второй план, так как мне хотелось всегда быть рядом! И я ни о чем не жалею".

"Мы всегда были с тобой очень близки, с самого первого дня, будто бы знаем друг друга уже 100 лет. Но этот период сблизил нас еще больше! Вчера ты после долгого перерыва вышел на поле, а меня в этот момент прилично начало трусить, но когда я увидела тебя в игре на твоей родной позиции, поняла, что мои слова оказались правдой. Ты вернулся сильнее! Не только физически, но и морально!"

"Вместе мы – сила!" – написала жена Валерия Бондаря Даша Савина.

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, изначально были опасения, что в апрельской игре с Александрией Бондарь порвал крестообразные связки, но, к счастью, они не подтвердились.

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