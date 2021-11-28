Ингулец- Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня Шахтер встретится с Ингульцом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок Ингулец – Шахтер состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. Смотреть Ингулец – Шахтер можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Ингулец – Шахтер

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Футбол-1

Футбол-1, понедельник, 01:35 (повтор)

Футбол-2, понедельник, 13:10 (повтор)

Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, но уже сегодня может догнать Динамо, если обыграет Ингулец.

Клуб из Петрово идет на третьем месте с конца, имея в своем активе всего две победы в текущем сезоне, но были они еще в августе.

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Посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и потерял шансы на евровесну. Сегодня "горняки" попытаются реабилитироваться за неудачу, так что Ингульцу будет несладко.

Кстати, как ранее сообщили в эфире Футбол NEWS, игроки, сыгравшие полный матч против Интера, сегодня в стартовый состав не попадут. Также не приехали с командой травмированные Алан Патрик, Исмаили, Фернандо и Тарас Степаненко.

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Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.

Как Шахтер и Ингулец играли между собой в первом круге: