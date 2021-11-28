Ингулец- Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня Шахтер встретится с Ингульцом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Поединок Ингулец – Шахтер состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. Смотреть Ингулец – Шахтер можно на нашем сайте.
Где смотреть матч Ингулец – Шахтер
Футбол-1
Футбол-1, понедельник, 01:35 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 13:10 (повтор)
Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, но уже сегодня может догнать Динамо, если обыграет Ингулец.
Клуб из Петрово идет на третьем месте с конца, имея в своем активе всего две победы в текущем сезоне, но были они еще в августе.
Посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и потерял шансы на евровесну. Сегодня "горняки" попытаются реабилитироваться за неудачу, так что Ингульцу будет несладко.
Кстати, как ранее сообщили в эфире Футбол NEWS, игроки, сыгравшие полный матч против Интера, сегодня в стартовый состав не попадут. Также не приехали с командой травмированные Алан Патрик, Исмаили, Фернандо и Тарас Степаненко.
Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.
Как Шахтер и Ингулец играли между собой в первом круге: