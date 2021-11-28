28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Ингулец- Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
28 ноября, 13:10
Сегодня донецкий Шахтер встретится с Ингульцом из Петрово в 16-м туре чемпионата Украины. Встречу можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Сегодня Шахтер встретится с Ингульцом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок Ингулец – Шахтер состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. Смотреть Ингулец – Шахтер можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Ингулец – Шахтер

Реклама

Футбол-1
Футбол-1, понедельник, 01:35 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 13:10 (повтор)

Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, но уже сегодня может догнать Динамо, если обыграет Ингулец.

Клуб из Петрово идет на третьем месте с конца, имея в своем активе всего две победы в текущем сезоне, но были они еще в августе.

Реклама

Посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и потерял шансы на евровесну. Сегодня "горняки" попытаются реабилитироваться за неудачу, так что Ингульцу будет несладко.

Кстати, как ранее сообщили в эфире Футбол NEWS, игроки, сыгравшие полный матч против Интера, сегодня в стартовый состав не попадут. Также не приехали с командой травмированные Алан Патрик, Исмаили, Фернандо и Тарас Степаненко.

Реклама

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.

Как Шахтер и Ингулец играли между собой в первом круге: