Ингулец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: в Кропивницком на стадионе "Зирка" Ингулец из Петрово примет донецкий Шахтер
Матч Ингулец – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов
Онлайн Ингулец – Шахтер
Турнирное положение
Команды располагаются на противоположных концах турнирной таблицы Премьер-лиги. Шахтер ведет борьбу за первую строчку с Динамо. Вчера киевляне обыграли Минай и оторвались на три очка, но сегодня "горняки" имеют шанс догнать своего конкурента на золотые медали.
А Ингулец идет на третьем месте с конца. В текущем сезоне команда из Петрово одержала всего две победы, последняя из них случилась еще в конце августа.
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Личные встречи
Команды успели провести между собой четыре встречи. Самая памятная была первая, ведь она была в финале Кубка Украины. Правда, тогда Ингулец не создал особых проблем горянкам (0:4).
В следующих трех матчах Шахтер непременно одерживал победы. В первом туре текущего чемпионата Ингулец проиграл, но впервые в истории сумел поразить ворота "Шахтера" (2:1). Это был дебют Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.
Форма команд
В предыдущем туре Ингулец выдал боевую ничью против Миная. Петровцы первыми открыли счет, затем дважды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать ничью.
Шахтер неделю назад в тяжелом поединке одолел Рух благодаря двум голам на последних минутах.
А затем посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков. Вероятно, сегодня "горняки" захотят возместить злость на своем сопернике.
Как команды готовились к матчу
Тренировка Ингульца
Тренировка Шахтера
Котировки букмекеров
Аналитики не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.