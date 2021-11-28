28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Ингулец

14:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
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Ингулец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
28 ноября, 11:26
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В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: в Кропивницком на стадионе "Зирка" Ингулец из Петрово примет донецкий Шахтер

Матч Ингулец – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов

Онлайн Ингулец – Шахтер

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Турнирное положение

Команды располагаются на противоположных концах турнирной таблицы Премьер-лиги. Шахтер ведет борьбу за первую строчку с Динамо. Вчера киевляне обыграли Минай и оторвались на три очка, но сегодня "горняки" имеют шанс догнать своего конкурента на золотые медали.

А Ингулец идет на третьем месте с конца. В текущем сезоне команда из Петрово одержала всего две победы, последняя из них случилась еще в конце августа.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забитые 43
Пропущеные 8
Разница 35
Результаты последних матчей: В В П В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забитые 40
Пропущеные 8
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
16
11
1
4
29
16
13
34
Забитые 29
Пропущеные 16
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В П
4
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
Заря Заря Зар
15
9
2
4
34
18
16
29
Забитые 34
Пропущеные 18
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забитые 18
Пропущеные 22
Разница -4
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
Александрия Александрия Але
15
6
5
4
15
13
2
23
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забитые 14
Пропущеные 15
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П В В
10
Львов Львов Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В Н
11
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В П П П
12
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забитые 13
Пропущеные 20
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н Н В
13
Черноморец Черноморец Чер
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
Ингулец Ингулец Инг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П П

Личные встречи

Команды успели провести между собой четыре встречи. Самая памятная была первая, ведь она была в финале Кубка Украины. Правда, тогда Ингулец не создал особых проблем горянкам (0:4).

В следующих трех матчах Шахтер непременно одерживал победы. В первом туре текущего чемпионата Ингулец проиграл, но впервые в истории сумел поразить ворота "Шахтера" (2:1). Это был дебют Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.

Форма команд

В предыдущем туре Ингулец выдал боевую ничью против Миная. Петровцы первыми открыли счет, затем дважды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать ничью.

Шахтер неделю назад в тяжелом поединке одолел Рух благодаря двум голам на последних минутах.

А затем посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков. Вероятно, сегодня "горняки" захотят возместить злость на своем сопернике.

Как команды готовились к матчу

Тренировка Ингульца

Тренировка Шахтера

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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