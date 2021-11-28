Ингулец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: в Кропивницком на стадионе "Зирка" Ингулец из Петрово примет донецкий Шахтер

Матч Ингулец – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов

Онлайн Ингулец – Шахтер

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Турнирное положение

Команды располагаются на противоположных концах турнирной таблицы Премьер-лиги. Шахтер ведет борьбу за первую строчку с Динамо. Вчера киевляне обыграли Минай и оторвались на три очка, но сегодня "горняки" имеют шанс догнать своего конкурента на золотые медали.

А Ингулец идет на третьем месте с конца. В текущем сезоне команда из Петрово одержала всего две победы, последняя из них случилась еще в конце августа.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забитые 43 Пропущеные 8 Разница 35 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Шахтер Шах 15 12 2 1 40 8 32 38 Забитые 40 Пропущеные 8 Разница 32 Результаты последних матчей: В В В В В 3 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 4 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: П В В Н П 5 Заря Зар 15 9 2 4 34 18 16 29 Забитые 34 Пропущеные 18 Разница 16 Результаты последних матчей: П В В В П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 7 Александрия Але 15 6 5 4 15 13 2 23 Забитые 15 Пропущеные 13 Разница 2 Результаты последних матчей: П В Н Н П 8 Верес Вер 15 6 4 5 14 15 -1 22 Забитые 14 Пропущеные 15 Разница -1 Результаты последних матчей: В П Н В В 9 Металлист 1925 Мет 15 6 1 8 16 24 -8 19 Забитые 16 Пропущеные 24 Разница -8 Результаты последних матчей: П П П В В 10 Львов Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: В В П В Н 11 Колос Кол 15 4 3 8 10 22 -12 15 Забитые 10 Пропущеные 22 Разница -12 Результаты последних матчей: Н В П П П 12 Рух Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 Забитые 13 Пропущеные 20 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н Н В 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Ингулец Инг 14 2 4 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П Н П П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

Личные встречи

Команды успели провести между собой четыре встречи. Самая памятная была первая, ведь она была в финале Кубка Украины. Правда, тогда Ингулец не создал особых проблем горянкам (0:4).

В следующих трех матчах Шахтер непременно одерживал победы. В первом туре текущего чемпионата Ингулец проиграл, но впервые в истории сумел поразить ворота "Шахтера" (2:1). Это был дебют Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.

Форма команд

В предыдущем туре Ингулец выдал боевую ничью против Миная. Петровцы первыми открыли счет, затем дважды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать ничью.

Шахтер неделю назад в тяжелом поединке одолел Рух благодаря двум голам на последних минутах.

А затем посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков. Вероятно, сегодня "горняки" захотят возместить злость на своем сопернике.

Как команды готовились к матчу

Тренировка Ингульца

Тренировка Шахтера

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.