Інгулець-Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок Інгулець – Шахтар відбудеться у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та розпочнеться о 14:00. Дивитись Інгулець – Шахтар можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Інгулець – Шахтар

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Футбол-1

Футбол-1, понеділок, 01:35 (повтор)

Футбол-2, понеділок, 13:10 (повтор)

Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України, але вже сьогодні може наздогнати Динамо, якщо обіграє Інгулець.

Клуб із Петрово йде на третьому місці з кінця, маючи у своєму активі лише дві перемоги у поточному сезоні, але були вони ще у серпні.

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Серед тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів і втратив шанси на євровесну. Сьогодні "гірники" спробують реабілітуватися за невдачу, тож Інгульцю буде несолодко.

До речі, як раніше повідомили в ефірі Футбол NEWS, гравці, які зіграли повний матч проти Інтера, сьогодні до стартового складу не потраплять. Також не приїхали з командою травмовані Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.

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Проте букмекери не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.

Як Шахтар та Інгулець грали між собою у першому колі: