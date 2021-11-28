28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Інгулець-Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександр Трикіша
28 листопада, 13:10
Сьогодні донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем із Петрово у 16-му турі чемпіонату України. Зустріч можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок Інгулець – Шахтар відбудеться у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та розпочнеться о 14:00. Дивитись Інгулець – Шахтар можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Інгулець – Шахтар

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Футбол-1
Футбол-1, понеділок, 01:35 (повтор)
Футбол-2, понеділок, 13:10 (повтор)

Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України, але вже сьогодні може наздогнати Динамо, якщо обіграє Інгулець.

Клуб із Петрово йде на третьому місці з кінця, маючи у своєму активі лише дві перемоги у поточному сезоні, але були вони ще у серпні.

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Серед тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів і втратив шанси на євровесну. Сьогодні "гірники" спробують реабілітуватися за невдачу, тож Інгульцю буде несолодко.

До речі, як раніше повідомили в ефірі Футбол NEWS, гравці, які зіграли повний матч проти Інтера, сьогодні до стартового складу не потраплять. Також не приїхали з командою травмовані Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.

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Проте букмекери не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.

Як Шахтар та Інгулець грали між собою у першому колі: