Имейте уважение! Роберту Левандовски не понравилось поведение польских фанов

Левандовски успокаивал польских фанов

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски заступился за игроков сборной Англии перед отборочным матчем ЧМ-2022.

Польские болельщики освистали английских футболистов во время преклонения колена. Уже долгое время таким образом англичане поддерживают движение Black Lives Matter.

Как только игроки сборной Англии преклонили колено, фанаты принялись их освистывать. Стоявший в центре поля капитан Польши Роберт Левандовски в этот момент призвал к уважению соперника, показав на нашивку Respect.

Что касается результата матча, то он завершился вничью (1:1). После шести матчей у Англии – 16 очков и первое место, Польша – третья (11), между ними – Албания (12).