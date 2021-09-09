8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Имейте уважение! Роберту Левандовски не понравилось поведение польских фанов

Любомир Луканюк
9 сентября, 08:45
Болельщики освистали английских футболистов, которые стали на одно колено. Капитан сборной Польши показал на футболке нашивку Respect

Левандовски успокаивал польских фанов

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски заступился за игроков сборной Англии перед отборочным матчем ЧМ-2022.

Польские болельщики освистали английских футболистов во время преклонения колена. Уже долгое время таким образом англичане поддерживают движение Black Lives Matter.

Как только игроки сборной Англии преклонили колено, фанаты принялись их освистывать. Стоявший в центре поля капитан Польши Роберт Левандовски в этот момент призвал к уважению соперника, показав на нашивку Respect.

Что касается результата матча, то он завершился вничью (1:1). После шести матчей у Англии – 16 очков и первое место, Польша – третья (11), между ними – Албания (12).

Реклама