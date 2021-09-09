Майте повагу! Роберту Левандовскі не сподобалася поведінка польських фанів

Левандовскі заспокоював польских фанів

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі заступився за гравців збірної Англії перед відбірковим матчем ЧС-2022.

Польські вболівальники освистали англійських футболістів під час схиляння коліна. Вже довгий час таким чином англійці підтримують рух Black Lives Matter.

Як тільки гравці збірної Англії схилили коліно, фанати почали їх освистували. Що стояв у центрі поля капітан Польщі Роберт Левандовскі в цей момент закликав до поваги суперника, показавши на нашивку Respect.

Що стосується результату матчу, то він завершився внічию (1:1). Після шести матчів у Англії – 16 очок і перше місце, Польща – третя (11), між ними – Албанія (12).