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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
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Майте повагу! Роберту Левандовскі не сподобалася поведінка польських фанів

Любомир Луканюк
9 вересня, 08:45
Вболівальники освистали англійських футболістів, які стали на одне коліно. Капітан збірної Польщі показав на футболці нашивку Respect

Левандовскі заспокоював польских фанів

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі заступився за гравців збірної Англії перед відбірковим матчем ЧС-2022.

Польські вболівальники освистали англійських футболістів під час схиляння коліна. Вже довгий час таким чином англійці підтримують рух Black Lives Matter.

Як тільки гравці збірної Англії схилили коліно, фанати почали їх освистували. Що стояв у центрі поля капітан Польщі Роберт Левандовскі в цей момент закликав до поваги суперника, показавши на нашивку Respect.

Що стосується результату матчу, то він завершився внічию (1:1). Після шести матчів у Англії – 16 очок і перше місце, Польща – третя (11), між ними – Албанія (12).

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