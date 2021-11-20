19 ноября 19:30
Черноморец 1
Динамо 6
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Икарди изменил Ванде Наре в ночном клубе на Ибице, придя вместе с ней в заведение

Павел Василенко
20 ноября, 00:25
Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди в 2018 году изменил своей жене Ванде Наре

Огненная Ванда Нара / Фото: Instagram

В 2018 году Икарди и Нара вместе пришли в ночной клуб на Ибице. Футболист уединился с сотрудницей заведения в туалете, где у них произошел половой акт, сообщает Corrierre dello Sport.

Ранее мы писали, что звездный игрок ПСЖ намерен покинуть клуб.

Реклама

В это время Ванда Нара смотрела шоу. Затем Икарди и работница клуба раздельно покинули помещение, чтобы не привлекать внимания.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

Напомним, что недавно Ванда Нара была готова расстаться с Икарди из-за любовницы. В итоге Икарди переписал все свои доходы и активы на Ванду до 2050 года, чтобы спасти брак.