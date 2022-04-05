Их водят, как стадо баранов: Беленюк придумал наказание российским спортсменам

Российских спортсменов исключили практически из всех международных соревнований из-за войны РФ в Украине.

Это правильно или спорт вне политики? На этот вопрос в эфире телемарафона FREEDOM ответил народный депутат Украины и олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк.

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"Учитывая, как себя ведут российский спортсмены, это абсолютно правильно. У них две позиции – либо отмалчиваются, ничего не комментируя, либо они полностью интегрированы в пропаганду РФ. Их водят по митингам, как стадо баранов. Стоят возле Путина, аплодируют, тем самым одобряют ту политику, которую ведет Кремль в отношении нашего государства", – объясняет свою позицию Жан.

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Кстати, поляки предложили исключить Россию из Международного олимпийского комитета.

"Это более радикальная мера, чем просто запретить участвовать в соревнованиях. И я не могу понять, почему такие меры предлагают поляки, а не Украина. По идее, наша страна должна быть главным инициатором подобных предложений.

Я не знаю, какая позиция у Национального олимпийского комитета. Где она? Должна быть жесткая позиция, публичная! Никто не должен отсиживаться и ждать, в какую сторону перевесит чаша весов.

Россию нужно изолировать от цивилизованного мира как можно быстрее. Они должны быть забанены и не знать, что такое международные соревнования", – считает Беленюк.