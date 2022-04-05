Їх водять, як стадо баранів: Беленюк придумав покарання російським спортсменам

Російських спортсменів виключили майже зі всіх міжнародних змагань через війну РФ в Україні.

Це правильно чи спорт поза політикою? На це питання в ефірі телемарафону FREEDOM відповів народний депутат України та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.

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"Враховуючи, як поводяться російські спортсмени, це абсолютно правильно. У них дві позиції – або відмовчуються, нічого не коментуючи, або вони повністю інтегровані в пропаганду РФ. Їх водять по мітингах, як стадо баранів. Стоять біля Путіна, аплодують, і тим схвалюють ту політику, яку веде Кремль стосовно нашої держави", – пояснює свою позицію Жан.

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До речі, поляки запропонували виключити Росію з Міжнародного олімпійського комітету.

"Це радикальніший захід, ніж просто заборонити брати участь у змаганнях. І я не можу зрозуміти, чому такі заходи пропонують поляки, а не Україна. За ідеєю, наша країна має бути головним ініціатором подібних пропозицій.

Я не знаю, яка позиція Національного олімпійського комітету. Де вона? Має бути жорстка позиція, публічна! Ніхто не повинен відсиджуватися і чекати, в який бік переважить шалька терезів.

Росію треба ізолювати від цивілізованого світу якнайшвидше. Вони мають бути забанені й не знати, що таке міжнародні змагання", – вважає Беленюк.