Игроки бурно сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду

Сборная Словении по баскетболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Звездный Лука Дончич помог обыграть в гостях сборную Литвы

Лука Дончич, сборная Словении / Фото: Reuters

Вчера поздно вечером завершилась длительная отборочная кампания по баскетболу. Право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио добыли 12 мужских команд. Самое зрелищное и напряженное противостояние прошло в Каунасе, где словенцы смогли обыграть литовцев (96:85) благодаря гениальному Луке Дончичу.

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22-летний игрок Далласа привел сборную Словении к успеху в отборе, набрав вчера 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач.

Радости баскетболистов маленькой балканской державы не было пределов. Команда пришла на пресс-конференцию с участием Дончича и устроила танцы прямо там.

Естественно, что Лука получил приз самого полезного игрока турнира. Награду ему вручил легендарный Арвидас Сабонис.

Таким образом, на Играх в Токио состав участников выглядит следующим образом.

Группа А: США, Франция, Чехия, Иран.

Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.

Группа C: Словения, Аргентина, Испания, Япония.

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