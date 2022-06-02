Игрок сборной Украины обиделся на болельщиков после победы над Шотландией

Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины сделала предпоследний шаг к поездке на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова одолела Шотландию благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика.

Традиционно после каждой игры болельщики сборной Украины выбирают лучшего игрока в ее составе – "Лева матчу". Вчера им стал Андрей Ярмоленко, открывший счет в игре. Хавбек высказался о призе, а также пошутил над партнером по команде Николаем Матвиенко.

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"Конечно, это приятно. Спасибо всем болельщикам, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Сегодня мы это сделали. Рад, что получилось. У меня, кстати, есть просьба от Коли Матвиенко. Он возмущен и говорит, что как бы он не играл, то набирает максимум 2% голосов. Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре они проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Лева матчу".

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Исправить это можно будет уже 5 июня. Именно в воскресенье сборная Украины сразится с Уэльсом за право поехать на ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.