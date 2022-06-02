2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Игрок сборной Украины обиделся на болельщиков после победы над Шотландией

Андрей Трофимов
2 июня, 19:38
Капитан команды Андрей Ярмоленко сдал партнера по команде с потрохами. Оказывается, Николай Матвиенко обиделся из-за голосования за "Лева матчу"

Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины сделала предпоследний шаг к поездке на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова одолела Шотландию благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика.

Традиционно после каждой игры болельщики сборной Украины выбирают лучшего игрока в ее составе – "Лева матчу". Вчера им стал Андрей Ярмоленко, открывший счет в игре. Хавбек высказался о призе, а также пошутил над партнером по команде Николаем Матвиенко.

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"Конечно, это приятно. Спасибо всем болельщикам, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Сегодня мы это сделали. Рад, что получилось. У меня, кстати, есть просьба от Коли Матвиенко.

Он возмущен и говорит, что как бы он не играл, то набирает максимум 2% голосов. Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре они проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Лева матчу".

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Исправить это можно будет уже 5 июня. Именно в воскресенье сборная Украины сразится с Уэльсом за право поехать на ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.