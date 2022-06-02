2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Гравець збірної України образився на вболівальників після перемоги над Шотландією

Андрій Трофімов
2 червня, 19:38
Капітан команди Андрій Ярмоленко здав партнера по команді із тельбухами. Виявляється, Микола Матвієнко образився через голосування за "Лева матчу"

/ Фото: Reuters

Збірна України зробила передостанній крок до поїздки на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова здолала Шотландію завдяки голам Ярмоленка, Яремчука та Довбика.

Традиційно після кожної гри вболівальники збірної України обирають найкращого гравця у її складі – "Лева матчу". Вчора ним став Андрій Ярмоленко, котрий відкрив рахунок у грі. Хавбек висловився про приз, а також пожартував з партнера по команді Миколи Матвієнка.

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"Звичайно, це приємно. Дякую всім уболівальникам, але для мене найголовніше, щоб моя команда перемогла. Сьогодні ми це зробили. Радий, що вийшло. У мене, до речі, є прохання від Колі Матвієнка.

Він обурений і каже, що як би він не грав, набирає максимум 2% голосів. Тому хочу попросити вболівальників, щоби у наступній грі вони проголосували за нього. Він уже ображається, що йому не дають "Лева матчу".

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Виправити це можна буде 5 червня. Саме в неділю збірна України битиметься з Уельсом за право поїхати на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.