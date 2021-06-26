Игрок матча Уэльс – Дания пробежал 111 футбольных полей

Уэльс уступил Дании в 1/8 финала Евро-2020 и покинул турнир, но игрок валлийской команды Аарон Рэмзи стал настоящим человеком-энергетиком, преодолев наибольшее расстояние

Аарон Рэмзи пробежал самое больше расстояние / Фото: Reuters

Настоящим человеком-энергетиком матча Уэльс – Дания в 1/8 финала Евро-2020 стал валлиец Аарон Рэмзи. Он отыграл весь поединок и преодолел 11,1 км. Это самое большое преодоленное расстояние среди всех игроков встречи. Рэмзи справедливо заслужил от нас награду игрок матча, несмотря на то, что его команда проиграла!

Учитывая, что длина футбольного поля составляет около 100 метров, Рэмзи за матч пробежал 111 полей!

Напомним, Дания разгромила Уэльс со счетом 4:0. Дублем отметился Каспер Дольберг, еще по голу забили Йоаким Мехле и Мартин Брэйтуэйт. Последние минуты Уэльс доигрывал в меньшинстве после удаления Харри Уилсона.

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В четвертьфинале датчане сыграют с победителем пары Нидерланды – Чехия. Этот поединок пройдет 27 июня в Будапеште.

Ранее мы опубликовали яркие кадры фанатов матча Уэльс – Дания. Фанаты раскрашивали себе лица, укутывались в национальные цвета и, конечно же, не упускали шанс выпить пенного на трибуне.