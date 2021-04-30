Игрок Динамо в инвалидном кресле: футболисту поставили стержень после травмы в УПЛ

Ибрагим Каргбо, который на правах аренды выступает за донецкий Олимпик, после поединка с Зарей перенес экстренную операцию в киевской клинике

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо, который на правах аренды выступает за донецкий Олимпик, теперь пропустит более полугода. Форвард получил ужасную травму в матче с Зарей (2:1). Ибрагим родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии.

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В перенесенном матче 10-го тура УПЛ голкипер Зари Никола Василь выбежал за мячом за пределы штрафной, где столкнулся с Каргбо. Вратарь получил прямую красную карточку, а футболист не смог продолжить встречу и уже перенес операцию в Киеве. Восстановление может занять от 7 месяцев, и первое время Каргбо будет жить на базе Динамо.

"Очень оперативно все сработали, потому что это случилось в Чернигове. Мы приняли его около 10 вечера, а уже в 8:30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. 2 часа длилась операция. При операции использовали специальный стержень – он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15-20% веса, пользуясь костылями. Такая ходьба будет продолжаться 2,5 месяца", – рассказала Футбол NEWS главврач медицинского центра Анна Вовченко

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет помалу бегать. Потом еще через год нужно будет вытянуть стержень. Думаю, он нормально вернется к футболу"

Олимпик уже опубликовал фото игрока из больницы с ногой в гипсе и в инвалидном кресле.

Также мы писали, что премиальные в Динамо за золото будут распределять не так, как планировалось.

Смотрите обзор матча Олимпик – Заря