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Игрока навсегда убрали из футбола за ужасный фол, а Гельзин оправдывался за матерщину перед УАФ

29 апреля, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин выступил перед функционерами, отвечая за свои слова о судьях, а аматора-грубияна отстранили от футбола

Гельзин и Калитвинцев

Гельзин и Калитвинцев / Фото: Канал Футбол

Сегодня прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем рассматривали два резонансных дела. Босс Олимпика Владислав Гельзин, который в начале марта нецензурно высказался в прямом эфире об украинских судьях и их наставнике, изложил свою точку зрения на конфликтную ситуацию. Напомним, глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину.

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Как информирует сайт УАФ, на заседании просто заслушали объяснения сторон, а вынесение вердикта отложили до следующей встречи. Говорят, его дисквалифицируют на несколько лет.

Также функционеры обсудили ужасный фол в матче юниоров, когда Алексей Пинчук, игрок аматорской команды Скорук (Томаковка), грубо травмировал Александра Килика – футболиста молодежного состава Днепра-1. Федерация футбола Днепропетровской области уже приняла решение навсегда отстранить Пинчука от соревнований за тот брутальный фол. А чиновники из УАФ сегодня подтвердили это решение на национальном уровне.

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