Игрок Арсенала отбился от грабителей с битой. Появилось видео драки в гараже

Габриэл оказал сопротивление ворам

В соцсетях появилось видео нападения на игрока лондонского Арсенала Габриэла.

Грабители следили за футболистом, и когда он заехал в гараж, забежали сразу за ним.

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Бандиты в масках требовали у бразильца ключи от машины, мобильный телефон и часы. Один из грабителей бросился на защитника с битой, но Габриэл сумел дать ему отпор и ударил по лицу, вынудив злоумышленника и его сообщника бежать.

Британские СМИ пишут, что полиция сумела поймать грабителя с помощью ДНК из шапки, которую тот потерял во время драки. Напавший оказался наркодиллером, который был неоднократно судим.

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Ранее мы писали, что во время матча Барселоны с Эспаньолом, воры залезли в дом нападающего каталонцев Ансу Фати.