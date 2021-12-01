3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Игрок Арсенала отбился от грабителей с битой. Появилось видео драки в гараже

Любомир Луканюк
1 декабря, 10:44
23-летний бразильский легионер дал отпор преступникам, которые хотели забрать у него авто стоимостью 50 тысяч евро

Габриэл оказал сопротивление ворам

В соцсетях появилось видео нападения на игрока лондонского Арсенала Габриэла.

Грабители следили за футболистом, и когда он заехал в гараж, забежали сразу за ним.

Реклама

Бандиты в масках требовали у бразильца ключи от машины, мобильный телефон и часы. Один из грабителей бросился на защитника с битой, но Габриэл сумел дать ему отпор и ударил по лицу, вынудив злоумышленника и его сообщника бежать.

Британские СМИ пишут, что полиция сумела поймать грабителя с помощью ДНК из шапки, которую тот потерял во время драки. Напавший оказался наркодиллером, который был неоднократно судим.

Реклама

Ранее мы писали, что во время матча Барселоны с Эспаньолом, воры залезли в дом нападающего каталонцев Ансу Фати.