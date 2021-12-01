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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
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Гравець Арсеналу відбився від грабіжників із битою. З'явилося відео бійки у гаражі

Любомир Луканюк
1 грудня, 10:44
23-річний бразильський легіонер дав відсіч злочинцям, які хотіли забрати у нього авто вартістю 50 тисяч євро

Габріел дав відсіч злодіям

У соцмережах з'явилося відео нападу на гравця лондонського Арсеналу Габріела.

Грабіжники стежили за футболістом, і, коли він заїхав у гараж, забігли відразу за ним.

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Бандити в масках вимагали у бразильця ключі від машини, мобільний телефон та годинник. Один із грабіжників кинувся на захисника з битою, але Габріел зумів дати йому відсіч і вдарив по обличчю, змусивши зловмисника та його спільника втекти.

Британські ЗМІ пишуть, що поліція зуміла зловити грабіжника за допомогою ДНК із шапки, яку той втратив під час бійки. Нападник виявився наркодилером, який був неодноразово засуджений.

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Раніше ми писали, що під час матчу Барселони з Еспаньолом, злодії залізли в будинок нападника каталонців Ансу Фаті.