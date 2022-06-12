11 июня 21:45 О матче
Нидерланды 2
Польша 2
11 июня 21:45 О матче
Уэльс 1
Бельгия 1
11 июня 21:45 О матче
Англия 0
Италия 0
11 июня 21:45 О матче
Венгрия 1
Германия 1
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Играли, как в Украине. Петраков оценил поддержку фанатов на польском стадионе

Сергей Шаховец
12 июня, 08:43
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был инициатором выбора домашнего стадиона в Лодзи и не ошибся

Украинские болельщики создали домашнюю атмосферу для команды Петракова / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Во втором матче розыгрыша Лиги наций подопечные Петракова разгромили сборную Армении со счетом 3:0. Из-за военной агрессии России украинцы вынуждены проводить свои домашние встречи в польском Лодзи.

Однако болельщикам "сине-желтых" удалось создать по-настоящему домашнюю атмосферу. Поддержать сборную Украины пришло 12 тысяч болельщиков. Весь стадион в Лодзи был сине-желтым от украинских флагов.

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Мощную поддержку болельщиков оценил наставник сборной Украины Александр Петраков. Именно в Лодзе сборная Украины U-20 под его руководством в 2019 году стала чемпионом мира.

"И тренеру, и футболистам всегда хорошо играть, когда есть болельщики. Когда их нет – это плохо. Сегодня атмосфера была просто замечательная, мы как играли в Украине. Было правильно решение согласиться играть в Лодзи, ведь пришел полный стадион, наши соотечественники. Люди радовались, я видел их лица, они благодарят.

Все хотят домой, чтобы кончилась война. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Спасибо нашим украинцам, которые поддержали нас. И в Украине все смотрели игру по телевизору, все горды нашей страны. У нас идет война… Это многое значит для нас и для меня лично", – сказал Петраков в комментарии каналу Футбол 1.

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Ранее мы сообщали, что во время матча фанаты сборной Украины показали креативный баннер с изображением российского фюрера и призывом остановить войну. Глава оккупантов Путин был помещен внутрь презерватива.

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Напомним, что сборная Украины пока идет без потерь в Лиге наций, возглавляя свою группу в Дивизионе В. Следующий матч "сине-желтые" также проведут в Лодзи. 14 июня подопечные Петракова сразятся с Ирландией. Предыдущая встреча команд в Дублине завершилась нашей минимальной победой.