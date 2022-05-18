Играл вместе с ребятами. Петраков раскрыл секрет победы над Эмполи

Александр Петраков остался доволен матчем с Эмполи / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Национальная команда Украины провела второй спарринг с итальянским Эмполи. Игроки сборной забили три гола в ворота середняка Серии А и добыли победу 3:1.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после матча ответил на вопросы журналистов. По словам наставника, футболисты играли после значительных физических нагрузок, поэтому в их действиях не было достаточной свежести.

Реклама

"– Вам понравилась игра? Почему вы хотели играть именно против Эмполи? – Эмполи нам помог, отозвался, поскольку не удалось сыграть с Удинезе. Не было такого, что я выбирал соперника. Большое спасибо итальянцам за прием, клубу, президенту, главному тренеру, игрокам. – Как вы готовите команду, учитывая текущую ситуацию в Украине? – Было тяжело, когда собрались. Я благодарю ребят за то, что они меня слушают и выполняют все, что я им говорю. Им очень тяжело. Сегодня на кромке поля я вместе с ними практически играл, старался, чтобы они физически подтянулись. Я гнал их вперед, многие едва переставляли ноги. Но я благодарю их за то, что дотянули до завершения, они молодцы. Нам нужны контрольные матчи. Проблема в том, что мы совсем не играли спарринги.

– Есть ли конкретика по поводу повреждения Дениса Попова? – У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней. Я отпущу его домой к жене. По приезде Попов сделает МРТ, затем будем принимать решение. – Какой состав сборной Украины мы увидим завтра в матче против Риеки? – Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков.

– Александр Пихаленок во втором матче подряд забивает и демонстрирует хороший уровень игры. Роман Яремчук недавно прибыл в расположение сборной и сегодня отличился. Прокомментируйте их игру.

Реклама

– Яремчук провел последний матч 13 мая, сразу вылетел в сборную, не просил выходных. Мы с Романом работаем, он остается на 15–20 минут после тренировок, чтобы работать над реализацией. С ним все хорошо, сегодня у него были моменты. Дай Бог, в Глазго он забьет столько, сколько нужно. Что касается Пихаленка, то не нужно его перехваливать. Это товарищеская игра с Эмполи. Парень молодой, пусть играет, я рад за него.

– Вы смотрели Евровидение? – Смотрел, вся команда смотрела. Очень рады нашей победе. – В июне сборную Украины ожидает большое количество матчей. Есть ли у вас понимание, сколько необходимо игроков, чтобы выдержать этот безумный ритм и делать ротацию? – Я об этом думаю уже давно. Вы видите, что ребята получают очень большие нагрузки. Травмы получили Попов, Булеца, Гуцуляк. Я разговаривал с президентом УАФ, сказал ему, что я хочу провести пять спаррингов. Также попросил с собой взять 27 игроков в Глазго и на следующие матчи", – цитирует Петракова УАФ.

Реклама

Напомним, что уже сегодня сборная Украины проведет свой третий спарринг. Соперником команды Петракова будет хорватский клуб Риека. Начало матча в 19:00.