Грав разом із хлопцями. Петраков розкрив секрет перемоги над Емполі

Олександр Петраков залишився задоволений матчем з Емполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна команда України провела другий спаринг з італійським Емполі. Гравці збірної забили три голи у ворота середняка Серії А та здобули перемогу 3:1.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після матчу відповів на запитання журналістів. За словами наставника, футболісти грали після значних фізичних навантажень, тому у їхніх діях не було достатньої свіжості.

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" – Вам сподобалася гра? Чому ви хотіли грати саме проти Емполі? - Емполі нам допоміг, відгукнувся, оскільки не вдалося зіграти з Удінезе. Не було того, що я вибирав суперника. Велика подяка італійцям за прийом, клубу, президенту, головному тренеру, гравцям. – Як ви готуєте команду з огляду на поточну ситуацію в Україні? – Було важко, коли тільки зібралися. Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають і виконують все, що я їм кажу. Їм дуже важко. Сьогодні на кромці поля я з ними разом практично грав, старався, щоб вони фізично підтягнулися. Я їх гнав уперед, багато хто ледве переставляв ноги. Але я дякую їм за те, що дотягнули до завершення, вони молодці. Нам потрібні контрольні матчі. Проблема в тому, що ми зовсім не грали спаринги.

– Чи є конкретика щодо пошкодження Дениса Попова? – У нього проблема з ахілловим сухожиллям, будемо дивитися, потрібно десь два дні. Лікар сказав, що сухожилля ціле, але треба зробити МРТ, і щоб Денис відпочив кілька днів. Я відпущу його додому до дружини. Після приїзду Попов зробить МРТ, потім будемо приймати рішення. – Який склад збірної України ми побачимо завтра у матчі проти Рієки? - Жодних секретів немає. Вранці ми вилітаємо до Хорватії, прибуваємо на місце, обідаємо. Завтра на поле вийдуть 11 нових гравців.

– Олександр Пихальонок у другому матчі поспіль забиває та демонструє гарний рівень гри. Роман Яремчук нещодавно прибув до розташування збірної і сьогодні відзначився. Прокоментуйте їхню гру.

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– Яремчук провів останній матч 13 травня, одразу вилетів до збірної, не просив вихідних. Ми з Романом працюємо, він залишається на 15–20 хвилин після тренувань, щоб працювати над реалізацією. З ним усе гаразд, сьогодні в нього були моменти. Дай Боже, у Глазго він заб’є стільки, скільки потрібно. Щодо Піхальонка, то не потрібно його перехвалювати. Це товариська гра з Емполі. Хлопець молодий, нехай грає, я радий за нього.

- Ви дивилися Євробачення? - Дивився, вся команда дивилася. Дуже раді нашій перемозі. – У червні на збірну України чекає велика кількість матчів. Чи маєте ви розуміння, скільки необхідно гравців, щоб витримати цей шалений ритм і робити ротацію? – Я про це думаю вже давно. Ви бачите, що хлопці отримують дуже великі навантаження. Травми отримали Попов, Булеца, Гуцуляк. Я розмовляв із президентом УАФ, сказав йому, що хочу провести п’ять спарингів. Також попросив із собою взяти 27 гравців до Глазго й на наступні матчі", – цитує Петракова УАФ .

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Нагадаємо, що вже сьогодні збірна України проведе свій третій спаринг. Суперником команди Петракова буде хорватський клуб Рієка . Початок матчу о 19:00.