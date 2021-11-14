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27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Играешь в России – останешься без сборной! Павелко солидарен с Петраковым

Сергей Шаховец
14 ноября, 12:16
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о позиции Александра Петракова не вызывать в сборную Украины футболистов из чемпионата России

Александр Петраков готовит сборную к матчу с Боснией / Фото: УАФ

Футбольный функционер поддержал решение главного тренера национальной сборной Украины не приглашать "кормильцев" выступающих в России. Причем это позиция самого Александра Петракова, никто его не принуждал игнорировать этих футболистов.

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"Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России.

Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, мне она импонирует.

Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами.

Ему никогда не придет в голову мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция", – сказал Павелко в эфире YouTube-канала Радио НВ.

Андрей Павелко

Напомним, ранее Александр Петраков объяснил почему не собирается приглашать в команду футболистов из чемпионата России.

"Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Осталось столько и детей, и сирот... Поэтому – нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени... Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно", – сказал Петраков.

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Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Уже во вторник сборную Украины ждет решающий матч отбора на ЧМ-2022. "Сине-желтые" обязаны обыгрывать на выезде команду Боснии и Герцеговины. Но даже победа не гарантирует нашим парням второе место в группе. Чтобы попасть в плей-офф, необходимо чтобы Франция на выезде обыграла финнов.

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